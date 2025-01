Vibo, sfreccia a forte velocità in centro e non si ferma all’alt della Polizia: arrestato e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito dei controlli nelle zone della movida predisposti dal questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, la Polizia ha tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale una persona, già destinataria di avviso orale e con a carico diversi precedenti penali. Lo hanno anche denunciato poiché aveva con sé un’arma e per guida in stato di ebrezza, inoltre è sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti e titolo di guida scaduto.

Tutto ha avuto origine quando gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo procedere a forte velocità in una via del centro cittadino. Nonostante l’intimazione a fermarsi, il veicolo proseguiva ugualmente la sua corsa per alcuni chilometri, fino ad essere fermato da una seconda volante appositamente intervenuta. La persona a bordo è apparsa ai poliziotti in forte stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

L’atteggiamento di forte resistenza mostrato dalla persona al momento del controllo di Polizia, ha indotto gli operatori a ritenere che potesse occultare armi od oggetti atti ad offendere. Per tale ragione, è stata effettuata una perquisizione personale e successivamente dell’auto, il cui esito consentiva di rinvenire all’interno dell’autovettura un taglierino con una lama di 10 cm, per una lunghezza complessiva di 23 cm, e nella tasca dei pantaloni dell’uomo una busta di colore bianco termosigillata con all’interno marijuana, per un peso netto di 0,95 grammi Da ulteriori accertamenti si aveva, inoltre, modo di appurare che la patente di guida risultava scaduta.

Si procedeva, così, sotto il coordinamento della locale Procura, all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e alla segnalazione alla competente Autorità amministrativa per l’uso personale di sostanza stupefacente e per il titolo di guida scaduto. Si provvedeva, inoltre, al sequestro dell’arma e della sostanza rinvenuta.

Sempre nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nella zona di Moderata Durant personale della Squadra Volante, a seguito di perquisizione personale scaturita dall’atteggiamento refrattario della persona sottoposta a regolare controllo di Polizia, ha deferito in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di un coltello con lama retrattile e a doppio filo di lunghezza pari a 10 cm, procedendo poi al sequestro della suddetta arma.