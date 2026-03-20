Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 106 tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella, al km 111.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura avrebbe impattato violentemente, in maniera autonoma, contro il guardrail. Purtroppo l’urto è risultato fatale per il conducente che è morto sul luogo del drammatico incidente e per chi viaggiava con lui. A causa della gravità delle ferite, il passeggero è in condizioni gravissime in ospedale ed è stato trasferito d’urgenza a Catanzaro. La vittima è Renato Fantò, mentre il ferito risponde al nome di Sandro Lucano, entrambi di Caulonia.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Siderno, coordinata dal Capo squadra Natale Laface, per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.