Sabato pomeriggio Catanzaro darà l'ultimo saluto ad Anna Democrito, 46 anni, e ai due figlioletti Nicola e Giuseppe, di 4 anni e 4 mesi, vittime della sconvolgente tragedia di ieri.

Cronaca

Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi. Il marito è a Genova con la figlia sopravvissuta

Luana Costa
Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi. Il marito è a Genova con la figlia sopravvissuta

Sono infatti stati fissati i funerali, che si terranno alle 17 del 25 aprile nella Basilica dell'Immacolata, in centro città. Domani mattina, e fino alla celebrazione delle esequie, sarà invece allestita la camera ardente in una casa funeraria a poca distanza dall'abitazione della famiglia. 
Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, aveva già annunciato il lutto cittadino per il giorno delle esequie.

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La piccola Maria Luce ricoverata a Genova, il primario: «Sottoposta a sofisticati monitoraggi»

Redazione Attualità
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