La città si prepara all’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai piccoli Nicola e Giuseppe, di 4 anni e 4 mesi. Domattina l’allestimento della camera ardente

Sabato pomeriggio Catanzaro darà l'ultimo saluto ad Anna Democrito, 46 anni, e ai due figlioletti Nicola e Giuseppe, di 4 anni e 4 mesi, vittime della sconvolgente tragedia di ieri.

Sono infatti stati fissati i funerali, che si terranno alle 17 del 25 aprile nella Basilica dell'Immacolata, in centro città. Domani mattina, e fino alla celebrazione delle esequie, sarà invece allestita la camera ardente in una casa funeraria a poca distanza dall'abitazione della famiglia.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, aveva già annunciato il lutto cittadino per il giorno delle esequie.