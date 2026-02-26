Indagini in corso da parte della Guardia di finanza e della Guardia costiera su uno sversamento di liquami nel mare di Joppolo verificatosi ieri. In particolare un elicottero della Guardia di finanza ha sorvolato la zona, mentre una pattuglia della Guardia costiera si è recata via mare in un tratto del litorale di Joppolo non distante dal lungomare e dal torrente Agnone. Da quanto si apprende, la rottura di un tubo ha provocato lo sversamento di liquami a mare e si sta tentando di accertare tutte le responsabilità per quanto accaduto. In tal senso alcuni militari della Guardia di finanza si sono recati in Municipio a Joppolo per un’interlocuzione con l’ufficio tecnico comunale. Il sindaco Giuseppe Dato, contattato telefonicamente, ha dichiarato in un primo tempo di non sapere nulla di quanto stava avvenendo. Successivamente ha contattato il cronista per confermare “la rottura di un tubo con conseguente sversamento di liquami”, annunciando l’intenzione di presentare quale primo cittadino “una denuncia ai carabinieri della locale Stazione per far luce su quanto avvenuto”. Guardia di finanza e Guardia costiera, dal canto loro, mantengono il più stretto riserbo sugli accertamenti in corso.