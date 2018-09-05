Sorveglianza speciale rigettata per il boss Francesco Mancuso
Per il Tribunale di Vibo manca la prova della concreta attualità della pericolosità sociale del 61enne di Limbadi. Nel 2003 ha subìto un agguato, mentre a febbraio è stato condannato per associazione mafiosa
Cronaca
Giuseppe Baglivo
5 settembre 201813:09
