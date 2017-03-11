Tutti gli articoli di Cronaca
L’ipovisione interessa, in Italia, circa 1,5 milioni di persone. La scuola rappresenta una tappa fondamentale nel cammino di crescita di un bambino non vedente o ipovedente. Infatti, oltre ad apprendere il bagaglio di conoscenze che lo accompagnerà per tutta la vita, egli deve imparare l’uso di strumentazioni e tecniche che gli consentano di superare il deficit percettivo e di raggiungere risultati paragonabili a quelli dei suoi coetanei. Occorre, infatti, un approccio multisensoriale all’educazione di un ipovedente che fornisca alla persona più metodi e che insegni l’utilizzo di più strumenti, dal momento che “i sensi servono per conoscere, essi sono un mezzo e non un fine”.
L’associazione “Io vedo con le mani” nasce con lo scopo di diventare un punto di riferimento, nella provincia vibonese, per assecondare il percorso didattico, formativo e sociale di soggetti in età scolare e avrà la mission di offrire consulenza e supporto specialistico.
Ritenendo fondamentale creare sinergie al fine di ottimizzare le risorse necessarie a garantire lo sviluppo armonico dei bambini non vedenti, l’associazione presieduta da Giuseppe Conocchiella ha organizzato l’evento “Il senso di Io vedo con le mani”, tenutosi a Vibo Marina nella sede dell’associazione e che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure specialistiche .
L’incontro, oltre alla presentazione dei servizi offerti, è stato finalizzato al confronto costruttivo su un tema ancora poco dibattuto come quello della disabilità visiva.