Recuperata e sequestrata la sostanza stupefacente che l’arrestato aveva lanciato dalla finestra all’atto della perquisizione domiciliare

La Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, unitamente all’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno stretto il cerchio attorno ad un soggetto di Paravati, Raffaele Apa, sospettato di gestire un’attività di spaccio di sostanza stupefacenti e hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione.

Durante le operazioni i poliziotti, appostatisi in un terreno posto sul retro dell’abitazione, hanno potuto notare che l’uomo frettolosamente cercava di liberarsi di una busta, lanciandola in un giardino attiguo alla sua proprietà. L’oggetto, che conteneva circa 50 grammi di marijuana suddivisa in diverse dosi e di alcuni bilancini di precisione, oltre ad altro materiale per il confezionamento e la vendita, è stato immediatamente recuperato e sequestrato. All’interno dell’abitazione è stata trovata anche un’agendina attraverso la quale è stato possibile ricostruire le cessioni della droga.

Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, Raffaele Apa è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.