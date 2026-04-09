Si è consegnato in serata al Posto Fisso di Polizia di Tropea, Graziano Chiarella, di Portosalvo (frazione di Vibo Valentia), ricercato per la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in via Libertà a Tropea. Accompagnato da un legale di fiducia, il giovane è stato sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia. Si procede, al momento, per i reati di tentato omicidio, lesioni e spari in luogo pubblico. Il ferito è Dario Giuliano, 38 anni, imprenditore turistico di Capo Vaticano, titolare insieme alla famiglia di un albergo-hotel a Ricadi. Il 38enne nell’immediatezza è stato trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per le cure del caso, essendo rimasto ferito da due colpi di pistola che l’hanno raggiunto agli arti inferiori. Motivi legati a rancori personali e di contrasto per ragioni strettamente private sarebbero alla base della lite avvenuta nei pressi di un bar di via Libertà a Tropea e poi sfociata in una sparatoria. Ancora da chiarire, invece, i contorni relativi alla formulazione del reato di porto e detenzione illegale di arma da fuoco. I poliziotti sono impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria – anche con l’aiuto delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona – e hanno già provveduto ad escutere alcune persone informate sui fatti. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi sul caso.