Ancora controlli della Guardia costiera per garantire la libera fruizione del demanio marittimo lungo il litorale vibonese. Personale dell’Ufficio locale marittimo di Tropea ha proceduto a deferire alla competente autorità giudiziaria due titolari di stabilimenti balneari che, con attrezzature per la balneazione, occupavano abusivamente tratti di spiaggia libera siti nel comune di Parghelia, per un totale di circa 1300 metri quadri, restituendoli all’uso pubblico.

In un primo caso il titolare occupava, senza alcun titolo concessorio, circa 860 mq di spiaggia e specchio acqueo, con la posa di ombrelloni e sdraio e di boe e gavitelli, nel secondo caso invece, pur in presenza di una concessione, all’atto della misurazione dell’area occupata la stessa è risultata di 400 metri quadri superiore al titolo concessorio. Le attrezzature sono state quindi sequestrate e le aree sgomberate, restituendo alla collettività il loro godimento.

Sempre nell’ambito di controlli agli stabilimenti balneari, sono state elevate inoltre 4 sanzioni per violazioni all’ordinanza di sicurezza balneare, per un totale di 4128 euro, a diversi stabilimenti della Costa degli Dei.