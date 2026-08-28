Il conducente del mezzo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario

Un incidente si è verificato alle prime luci di oggi, 28 agosto lungo la sp 22, nel territorio comunale di Spilinga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo. Dai primi accertamenti, una Fiat Grande Punto è uscita dalla sede stradale, andando a impattare contro un albero. A seguito dell’incidente, il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

La Sala Operativa, allertata tramite 112, ha inviato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi.

Giunti sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno provveduto innanzitutto a stabilizzare il veicolo, procedendo successivamente, mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature per il soccorso tecnico urgente, ad estrarre il conducente dall’abitacolo.

Ultimate le operazioni di soccorso, il malcapitato è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. La squadra dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, concludendo le operazioni di soccorso.