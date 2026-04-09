Una buca profonda e ben visibile, al centro della carreggiata, che continua a rappresentare un rischio concreto per chi percorre la strada provinciale per Triparni, a Vibo Valentia. È questa la segnalazione contenuta in una lettera giunta alla redazione de Il Vibonese, che richiama l’attenzione su una criticità segnalata ma ancora irrisolta.

«Una buca profonda e pericolosa continua a minacciare chi percorre la Strada Provinciale per Triparni, a Vibo Valentia», scrive il nostro lettore, con conseguenze che possono andare ben oltre il semplice disagio alla guida. «L’impatto può provocare danni seri ai veicoli e mettere a rischio la sicurezza di chi guida», si legge ancora.

Il pericolo, viene sottolineato, è noto a chi attraversa quotidianamente quel tratto: «Chiunque transiti su quel tratto sa che il pericolo è reale: una sola distrazione o una scarsa visibilità può trasformare un piccolo danno in un incidente grave». Un rischio che non resta teorico. «Recentemente, un automobilista ha subito la rottura di una gomma e danni al cerchio a causa della stessa buca, documentati dal video della sua dashcam».

Nonostante la situazione sia stata segnalata, l’intervento non è arrivato. «Nonostante la segnalazione del problema alla Polizia Locale e la chiara evidenza del rischio, nessuno ha ritenuto di intervenire», evidenzia la lettera. E ancora: «La buca è ancora lì, in piena carreggiata, pronta a colpire altri veicoli ogni giorno».

Il tema si allarga così alla manutenzione delle arterie provinciali. «Gli automobilisti denunciano come la mancata manutenzione delle strade provinciali sia un vero pericolo pubblico», si legge, insieme al timore che «solo un incidente serio possa spingere gli enti competenti a fare qualcosa».

Il passaggio conclusivo richiama l’urgenza di un intervento: «La situazione è allarmante: il rischio non riguarda solo danni materiali, ma la sicurezza di tutti». Da qui l’appello diretto: «È urgente che la Provincia di Vibo Valentia intervenga prima che qualcuno rimanga ferito gravemente», perché «continuare a ignorare il problema significa esporre i cittadini a un pericolo costante».