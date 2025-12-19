Nel 2024 la Calabria registra un deciso aumento degli incidenti stradali, ma anche un calo significativo delle vittime. In questo quadro complesso, la situazione nella provincia di Vibo Valentia è emblematica: da un lato una forte riduzione dei decessi, dall’altro una crescita del numero complessivo dei sinistri che continua a destare preoccupazione.

Secondo i dati Istat, nel territorio vibonese nel 2024 si sono verificati 219 incidenti stradali, che hanno causato 5 morti e 331 feriti. Nel 2023 gli incidenti erano stati 202, con 9 vittime e 326 feriti. Il confronto anno su anno evidenzia quindi un aumento dei sinistri, ma anche un calo netto dei decessi (-4 in valore assoluto), pari a una riduzione del 44,4%.

Il miglioramento sul fronte della mortalità emerge con chiarezza anche nel medio-lungo periodo. Rispetto al 2019, il numero dei morti nella provincia di Vibo Valentia risulta dimezzato (-50%), così come nel confronto con il 2010. Un dato che colloca il Vibonese tra le province calabresi con l’evoluzione più favorevole in termini di esiti letali degli incidenti.

Nel 2024 il tasso di mortalità provinciale si attesta a 3,3 decessi ogni 100 incidenti, uno dei valori più bassi della regione e inferiore sia alla media calabrese (5,2) sia a quella nazionale (5,1). Un indicatore che segnala una minore gravità media dei sinistri rispetto ad altri territori, come Catanzaro (7,6) o Crotone (5,6).

Il quadro positivo sulla mortalità non cancella però le criticità strutturali. L’aumento degli incidenti nel Vibonese si inserisce in una tendenza regionale più ampia: in Calabria nel 2024 si contano 3.107 incidenti, con 96 morti e 4.716 feriti, a fronte di un incremento dei sinistri del 9,4% rispetto al 2023. La ripresa della mobilità post-pandemia ha riportato traffico e spostamenti su livelli elevati, incidendo direttamente sull’incidentalità.

Un elemento di particolare attenzione riguarda la rete delle strade provinciali, che a livello regionale presenta gli indici di mortalità e gravità più elevati. Una criticità che interessa da vicino anche il territorio vibonese, caratterizzato da collegamenti extraurbani fondamentali ma spesso penalizzati da condizioni infrastrutturali fragili.

Il bilancio 2024 restituisce quindi un’immagine a due facce: Vibo Valentia riesce a ridurre in modo significativo il numero delle vittime, ma resta esposta a un rischio elevato sul fronte degli incidenti. La sfida, per il territorio, sarà consolidare il calo della mortalità intervenendo su prevenzione, manutenzione e sicurezza della viabilità locale, affinché il miglioramento non resti un dato isolato ma diventi una tendenza stabile.