Il terribile impatto intorno alle 6 nei pressi di Spadola. Sul posto anche l’elisoccorso per trasferire un ferito in ospedale

È di tre morti e un ferito il terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle ore 6.30 lungo la Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola. Nell’impatto tra un furgone e una Volkswagen Golf, tre degli occupanti della vettura – tutti giovani di Soriano tra i 18 e i 22 anni – sono rimasti uccisi sul colpo, mentre un quarto ragazzo che era con loro è rimasto gravemente ferito. Per soccorrerlo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito in una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata: il “Pugliese” di Catanzaro. I ragazzi stavano rientrando nelle loro abitazioni dopo una serata passata a Soverato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati anche i carabinieri della Compagnia e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno. Nel luogo dell’incidente è poi sopraggiunto anche il magistrato della Procura di Vibo di turno. LEGGI ANCHE: Incidente sulla Trasversale delle Serre, drammatico il bilancio dello scontro frontale In foto da sinistra Salvatore Farina, Natale Chiera e Salvatore Farina

