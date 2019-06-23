È di tre morti e un ferito il terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle ore 6.30 lungo la Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola. Nell’impatto tra un furgone e una Volkswagen Golf, tre degli occupanti della vettura – tutti giovani di Soriano tra i 18 e i 22 anni – sono rimasti uccisi sul colpo, mentre un quarto ragazzo che era con loro è rimasto gravemente ferito. Per soccorrerlo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito in una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata: il “Pugliese” di Catanzaro. I ragazzi stavano rientrando nelle loro abitazioni dopo una serata passata a Soverato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati anche i carabinieri della Compagnia e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno. Nel luogo dell’incidente è poi sopraggiunto anche il magistrato della Procura di Vibo di turno. LEGGI ANCHEIncidente sulla Trasversale delle Serre, drammatico il bilancio dello scontro frontale In foto da sinistra Salvatore Farina, Natale Chiera e Salvatore Farina
