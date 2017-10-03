Il figlio Giuseppe lancia un appello per ritrovare il genitore. Impegnate nelle ricerche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco

Si è allontanato da casa questa mattina il tabaccaio Antonio Tripodi di Santa Domenica di Ricadi. Da allora non ha fatto più ritorno e i familiari hanno fatto scattare l’allarme allertando per le ricerche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il tabacchino di Tripodi è ubicato nella piazza principale di Santa Domenica e così l’abitazione.

Le ricerche si sono estese anche lungo un affaccio a mare non distante dall’abitazione di Tripodi che da casa non ha portato con sé nulla, neanche le chiavi. Infondata si è rivelata la segnalazione di una donna che aveva dichiarato di aver visto l’uomo a Briatico. Le ricerche continuano quindi senza sosta e vengono seguite da quasi l’intero paese in apprensione per le sorti del tabaccaio.

Sotto l’abitazione di Tripodi i vigili del fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato. Il figlio Giuseppe ha intanto lanciato un appello affinchè chiunque abbia visto il padre si metta in contatto con la famiglia e con le forze dell’ordine.