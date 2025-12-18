La struttura ha aperto le porte alla città dopo quasi 25 anni di attesa. Un evento che travalica l’aspetto culturale e si carica di significati nell’auspicio che sia davvero un punto di partenza e non l’ennesima illusione

Era la serata più attesa: la prima del nuovo Teatro Comunale di Vibo (almeno, per ora, questo è il suo nome). Una attesa durata quasi 25 anni che ieri si è stemperata nella routine di ogni teatro di una città capoluogo: tanta gente, bei vestiti, trucco e parrucco. Ma soprattutto una città che ritrova la “normalità” di un teatro finalmente aperto e funzionante, nella speranza che diventi davvero il fulcro culturale e sociale di Vibo.

A esibirsi per la prima volta sul palco del nuovo Teatro Comunale è stata l’Orchestra del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, davanti a una platea gremita in ogni ordine di posto. Lunghi e calorosi applausi hanno scandito una serata che ha unito musica e simboli, con un programma che ha spaziato da Strauss a Méndez, passando per la musica classica fino all’Inno di Mameli e alle tradizionali melodie natalizie. Ottanta elementi tra orchestra e coro hanno intrattenuto il pubblico per quasi un’ora e mezza, regalando un concerto di grande intensità e partecipazione.

In prima fila le massime autorità istituzionali, militari e religiose: dal prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo al vescovo monsignor Attilio Nostro. Presente la giunta comunale al completo e alcuni ex sindaci, da Elio Costa a Franco Sammarco.

A dirigere l’orchestra è stato il maestro Eliseo Castrignanò, mentre il coro è stato preparato e diretto da Gianfranco Cambareri, maestro del coro di Vibo Valentia. «La cultura darà un grande contributo alla crescita di questa città – ha sottolineato Cambareri –. Siamo all’inizio dell’anno accademico, partito solo il 2 novembre, quindi abbiamo dovuto lavorare in fretta per farci trovare pronti nel migliore dei modi». Una

sfida riuscita, giudicando l’accoglienza entusiasta del pubblico.

Soddisfatto il sindaco Enzo Romeo: «Abbiamo scelto di inaugurare il teatro con l’orchestra sinfonica del Conservatorio Fausto Torrefranca, che ha fatto di Vibo Valentia un punto di riferimento culturale. Ci attende una stagione scintillante, con nomi illustri grazie alla collaborazione con Ama Calabria. Questa è una splendida struttura e sarà all’altezza delle aspettative della città».

Parole di orgoglio anche da parte di Aurelio Pollice, presidente di Ama Calabria: «È stata una doppia prova, una meglio dell’altra. Ci aspettavamo un bel risultato, ma quello che abbiamo visto è stato semplicemente straordinario».