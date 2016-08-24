Tutti gli articoli di Cronaca
Dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata in concorso Stefano Lo Bianco, 47 anni, e Liviu Daniel Sarig, 27 anni, entrambi con alle spalle precedenti penali.
I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di ieri nel centralissimo corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia: i due hanno avvicinato un operaio bulgaro A. A., 46 anni, e, con l’intento di rapinarlo di un borsello contenente portafogli ed effetti personali, lo hanno malmenato con pugni e calci.
Considerata la resistenza della vittima e che alcuni astanti e negozianti erano stati attirati dalle urla del cittadino bulgaro che continuava a subire le percosse, Lo Bianco e Sarig si allontanavano rapidamente dal luogo facendo perdere le proprie tracce.
Le ricerche avviate nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, consentivano di rintracciare i due soggetti che venivano condotti presso i locali del comando Arma. I due venivano dichiarati in arresto e tradotti presso le rispettive abitazioni dove rimarranno ristretti in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.
La vittima dell’aggressione, trasportata presso l’ospedale di Vibo Valentia, è stata riscontrata affetta da lesioni e contusioni multiple e dimessa con 15 giorni di prognosi.