L’episodio si è verificato nel luglio del 2023 e l’aggressione è costata un rene alla vittima colpita al fianco e al tronco

Tentato omicidio aggravato. Con questa accusa, il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, ha rinviato a giudizio i fratelli Saverio Carbone, 39 anni, e Joseph Carbone, 41 anni, entrambi di Nicotera Marina. Il processo si aprirà dinanzi al Tribunale collegiale il 10 febbraio prossimo. Ad avviso dell’ufficio di Procura, per motivi abbietti e futili inerenti pregressi dissapori, il 2 luglio del 2023 avrebbero aggredito Angelo Bombara presso l’American Bar di Nicotera. Joseph Carbone è accusato di aver ripetutamente colpito la vittima con un coltello al fianco sinistro e al tronco. Saverio Carbone è invece accusato di aver aggredito alle spalle Bombara colpendolo con pugni al capo e morsi alla schiena. La vittima ha riportato gravi ferite in parti vitali, tanto da perdere un rene a causa di una vasta lacerazione provocata dalle coltellate. Solo la pronta reazione di Bombara ed altre persone presenti nei pressi del bar avrebbe impedito ai due Carbone – secondo la ricostruzione accusatoria – di portare a termine la missione di morte. Il reato di tentato omicidio è anche aggravato dalla premeditazione. Per il solo Joseph Carbone c’è anche la contestazione (oltre alla recidiva specifica) di porto illegale di un coltello a punta nascosto sotto la maglia e poi utilizzato per il tentato omicidio. Gli imputati sono entrambi difesi dall’avvocato Francesco Capria.