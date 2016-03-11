La lettera di dimissioni sottoscritta da ben sedici primari della struttura ospedaliera, inviata al ministro della Salute Lorenzin e al prefetto di Vibo Casabona. Leggi il documento integrale.

Hanno rassegnato in blocco le proprie dimissioni, rimettendo incarico e funzioni nella mani del titolare del dicastero della salute Beatrice Lorenzin e del prefetto vibonese, Carmelo Casabona.

Leggi la notizia: Sanità, si dimettono in massa i primari vibonesi

La clamorosa decisione assunta da sedici direttori di struttura complessa in forza all’ospedale “Jazzolino” in aperta polemica contro il piano di riordino della rete ospedaliera regionale varato dal commissario ad acta Massimo Scura, che penalizza fortemente il nosocomio cittadino in materia di posti letto e risorse disponibili.