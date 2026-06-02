Da stamani sono stati dieci gli interventi a seguito di segnalazioni giunte ai comandi di Catanzaro e Cosenza. «Nessun danno strutturale di particolare rilievo»

Sono ancora in corso le attività di verifica dei vigili del fuoco allo scopo di accertare eventuali danni ad edifici e infrastrutture in conseguenza del forte sisma registrato questa notte.

Alle ore 00.12 al largo di Amantea è stata, infatti, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 posta ad una profondità di 250 chilometri. I cinque comandi territoriali sono attivi dalla nottata per prestare soccorso alla popolazione.

Dalle 8.00 della mattinata sono stati effettuati circa dieci interventi di verifica tra le province di Catanzaro e Cosenza, a seguito di segnalazioni pervenute alle sale operative. Al momento, gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato danni strutturali di particolare rilievo né criticità tali da compromettere la sicurezza degli edifici ispezionati.

Le attività di controllo e monitoraggio del territorio proseguono comunque in maniera costante, al fine di garantire una tempestiva risposta ad eventuali ulteriori richieste di verifica da parte della popolazione.

I vigili del fuoco continuano a mantenere elevato il livello di attenzione sull'intero territorio regionale, assicurando la piena operatività dei dispositivi di soccorso e di verifica tecnica.