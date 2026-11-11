Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questa mattina alle 6:12 nel Tirreno meridionale, in mare, al largo del litorale vibonese e in prossimità dell'area delle Eolie. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma, ha avuto una profondità di circa 8 chilometri.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione delle Isole Eolie e anche lungo il litorale tirrenico calabrese e siciliano. Al momento sono in corso le verifiche per accertare l'eventuale presenza di danni a persone o cose.

Il terremoto principale è stato seguito a stretto giro da altre scosse. Alle 6:31 è stato registrato un evento di magnitudo 2.2, sempre nel Tirreno meridionale, alla profondità di 10 chilometri. Successivamente sono state rilevate altre scosse, tra cui una di magnitudo 2.6 alle 6:41, una di magnitudo 2.2 alle 6:51 e una di magnitudo 2.1 alle 7:06, tutte nella stessa area.