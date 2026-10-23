Revocata l’allerta maremoto diramata dopo la forte scossa di terremoto registrata oggi nel Tirreno meridionale. Il sisma, di magnitudo 5.0, è stato avvertito distintamente in diverse aree della Calabria, provocando momenti di apprensione tra la popolazione.

Nelle ore successive al sisma erano scattate le misure precauzionali, con l’invito rivolto ai cittadini a mantenersi lontani dal mare, dalle spiagge e dai lungomari. A Reggio Calabria, in particolare, alcune scuole avevano attivato le procedure di sicurezza, facendo uscire gli studenti dalle aule.

La comunicazione iniziale della Protezione Civile raccomandava di evitare le zone costiere fino alle ore 17, in attesa degli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Resta comunque alta l’attenzione, dopo le scosse registrate negli ultimi giorni nella stessa area del Tirreno meridionale.