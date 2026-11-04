Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, mercoledì 4 novembre, in Calabria. Il sisma, di magnitudo 3.6, registrati alle 7:09 a circa 6 chilometri a sud-est di Cardinale, in provincia di Catanzaro.

Secondo i dati riportati dalla Sala Sismica Ingv di Roma, il terremoto si è verificato a 40 chilometri di profondità.

La scossa nel Catanzarese arriva mentre resta alta l'attenzione per la sequenza sismica che da diversi giorni sta interessando il Tirreno meridionale, nell'area a nord-ovest delle isole Eolie.

La sequenza, come ricostruito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), è iniziata nella notte del 20 ottobre. L'episodio più significativo si è verificato il 23 ottobre, quando è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.