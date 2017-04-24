La scossa rilevata nel pomeriggio dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si segnalano al momento danni a cose o persone

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 16.08 nell’entroterra vibonese. Secondo i rilevamenti effettuati dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto l’epicentro a due chilometri da San Calogero, con ipocentro a 22 chilometri di profondità.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. I comuni più prossimi all’area epicentrale, tra i 2 e i 9 km sono quelli di San Calogero, Limbadi, Rombiolo, Filandari, Nicotera, Mileto, Ionadi, Joppolo, Rosarno. Il capoluogo di provincia, Vibo Valentia, dista 15 chilometri.