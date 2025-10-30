Chiusura straordinaria per la scuola Vespucci di Vibo Marina. Con l’ordinanza contingibile e urgente numero 79 firmata oggi, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha disposto la chiusura del plesso scolastico per l’intera giornata di venerdì 31 ottobre, a causa della presenza di roditori segnalata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci – Murmura”.

Come riportato nel provvedimento, la presenza di topi all’interno della scuola costituisce «un potenziale rischio per la salute pubblica, in particolare per la popolazione scolastica e il personale docente e non docente». Per questo motivo il Comune ha ordinato un intervento urgente di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali, al fine di ristabilire condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Durante la giornata di chiusura, l’accesso sarà consentito solo al personale tecnico incaricato e al personale comunale preposto ai controlli. Il dirigente scolastico dovrà inoltre garantire che nessuno entri nell’edificio fino al completamento delle operazioni e al rilascio del nulla osta della ditta incaricata. La riapertura sarà possibile solo dopo la verifica delle condizioni igieniche.