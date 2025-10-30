La presenza dei roditori è stata segnalata dal dirigente scolastico. Il sindaco Romeo ha firmato l’ordinanza che dispone la sanificazione del plesso nella giornata del 31 ottobre

Chiusura straordinaria per la scuola Vespucci di Vibo Marina. Con l’ordinanza contingibile e urgente numero 79 firmata oggi, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha disposto la chiusura del plesso scolastico per l’intera giornata di venerdì 31 ottobre, a causa della presenza di roditori segnalata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci – Murmura”.

Come riportato nel provvedimento, la presenza di topi all’interno della scuola costituisce «un potenziale rischio per la salute pubblica, in particolare per la popolazione scolastica e il personale docente e non docente». Per questo motivo il Comune ha ordinato un intervento urgente di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali, al fine di ristabilire condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Durante la giornata di chiusura, l’accesso sarà consentito solo al personale tecnico incaricato e al personale comunale preposto ai controlli. Il dirigente scolastico dovrà inoltre garantire che nessuno entri nell’edificio fino al completamento delle operazioni e al rilascio del nulla osta della ditta incaricata. La riapertura sarà possibile solo dopo la verifica delle condizioni igieniche.