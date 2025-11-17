La società ha informato l’amministrazione comunale di aver ultimato le operazioni di ripristino e di aver già ripreso l’erogazione idrica. Oggi l’interruzione ha comportato la chiusura degli istituti scolastici

È stato completato l’intervento di riparazione sulla condotta adduttrice “Alaco-Tirreno” che aveva causato l’interruzione dell’erogazione idrica nel territorio comunale di Vibo Valentia. La Sorical spa ha informato all’Amministrazione comunale di aver ultimato le operazioni di ripristino e di aver già avviato le attività di erogazione. La riparazione arriva a poche ore dall’allarme lanciato nella giornata di ieri quando, con una segnalazione tramite vie brevi, Sorical aveva informato il Comune della rottura sulla rete idrica in località Alaco. Un guasto ritenuto grave e tale da comportare la sospensione dell’approvvigionamento idrico per l’intera giornata di ieri.

Proprio in seguito a quella comunicazione, l’Amministrazione guidata da Enzo Romeo aveva deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza e organizzazione.