Nell’incidente ha perso la vita la piccola Chiara Mammola. Indagini per capire se sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante le manovre. Proclamato il lutto cittadino

La città di Polistena, nel Reggino, è stata scossa da una terribile disgrazia. Un tragico incidente ha visto una bambina di soli cinque anni, Chiara Mammola, perdere la vita in circostanze strazianti. Il dramma si sarebbe consumato quando il padre, alla guida del suo trattore, l’avrebbe travolta accidentalmente provocandone la morte. Un destino crudele che lascia un grande senso d’impotenza. Un evento devastante che ha lasciato un profondo senso di sgomento e incredulità in tutta la comunità, che in questo momento difficile si è stretta attorno alla famiglia, offrendo conforto e solidarietà.

Ancora non si conosce la dinamica esatta dei fatti: sono in corso indagini per capire se la bimba sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante una manovra-

Bimba di 5 anni muore, lutto cittadino a Polistena

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha espresso il proprio cordoglio: «L’Amministrazione Comunale si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto, ai quali si unisce con affetto e vicinanza, porgendo le più sentite condoglianze».

L’Amministrazione Comunale facendosi interprete del senso comune di solidarietà, annuncia la proclamazione del Lutto cittadino nel giorno delle esequie della piccola Chiara, affinché prevalgano sentimenti di rispetto, raccoglimento e riflessione condivisa in questo momento di profonda sofferenza per la famiglia e per tutta la comunità di Polistena».