Esclusa quindi la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi. Stamani l’allestimento della camera ardente, domani l’ultimo saluto ad Anna e ai piccoli Giuseppe e Nicola

Si sono conclusi nella tarda serata di ieri gli esami autoptici sui corpi della mamma e dei suoi due figli morti nella notte tra martedì e mercoledì nella tragedia di Catanzaro. Le operazioni peritali sono state portate avanti dall'equipe di medicina legale dell'Università di Catanzaro e sono state guidate dalla professoressa Isabella Aquila.

Primi esiti dell’autopsia

Al momento non emergono notizie sui riscontri medico legali, ma gli esami avrebbero confermato la caduta simultanea delle vittime dal balcone di casa posto al terzo piano con tutti i traumi perfettamente in linea con la dinamica. Esclusa quindi la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi.

L’ultimo saluto

Questa mattina le salme saranno trasferite in una casa funeraria dove è stata allestita la camera ardente, mentre i funerali sono stati fissati per domani, alle ore 17, quando la città di Catanzaro si fermerà per dare l'ultimo saluto ad Anna e ai suoi figli Giuseppe e Nicola di appena 4 anni e 4 mesi.