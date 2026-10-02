La sua apertura al traffico era stata accolta con sollievo dagli automobilisti che, fino al quel giorno, erano costretti ad inerpicarsi su un tortuoso percorso alternativo per raggiungere Vazzano e la zona delle Serre dallo svincolo autostradale dell’A2. Lo stesso ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, arrivato appositamente per il taglio del nastro, il 5 maggio scorso, aveva parlato di “tempo restituito” alla vita quotidiana e chilometri risparmiati, salutando con favore il completamento dei lavori sul secondo stralcio del primo lotto della Trasversale delle Serre e, nello specifico, quelli per il superamento del Colle Scornari. Un’opera attesa da 60 anni, avevano rimarcato lui e le altre autorità intervenute.

Cuore dell’intervento, costato nel complesso poco meno di 24 milioni di euro, una galleria lunga 370 metri, realizzata - era stato detto in occasione dell’apertura - in linea con gli standard di sicurezza nazionali.

Peccato che quell’opera nuova di zecca, al momento del brindisi, non fosse ancora del tutto completa. Da diverse settimane, la galleria è infatti oggetto di ulteriori interventi ed è sottoposta ad un accesso regolato da un semaforo: all’interno si procede quindi a senso unico alternato. Al suo ingresso, fin dal principio in verità, campeggia un segnale di pericolo che recita: “Galleria non illuminata”. E proprio sull’impianto d’illuminazione sembrano concentrarsi in questi giorni i nuovi interventi. Operai e mezzi di cantiere la percorrono ancora, dunque, e lo stesso avviene anche in alcuni tratti successivi del medesimo lotto in direzione delle Serre.

Dal sito di Anas alla voce nuove opere, non a caso, si apprende che l’avanzamento dei lavori sul lotto in questione è al 92 per cento del suo completamento, mentre il termine ultimo è tuttora “in corso di ridefinizione”. Gli automobilisti che avevano gioito per l’apertura - e per il risparmio di chilometri e tempo celebrato da Salvini - dopo appena 5 mesi si trovano così davanti a nuovi disagi ed attese. Sperando che questa volta la pratica si chiuda in fretta e che, per vedere completato quell’8 per cento di lavori ancora mancanti, non si debbano attendere altri lunghi anni.