Gli animali morti nell’impatto con un’auto e un Tir. La Polstrada alla ricerca del proprietario delle bestiole dotate di microchip.

Singolare incidente nella serata di ieri altezza svincolo di Mileto, km 369 sud dell’A3. Coinvolti un tir ed un’utilitaria che hanno impattato con tre pony sfuggiti al controllo del proprietario, probabilmente un agricoltore della zona, e liberi sulla carreggiata autostradale, dotati di microchip.

L’urto ha portato al decesso degli animali e causato gravi danni ai veicoli i cui conducenti, un impiegato della piana di Gioia Tauro e un autotrasportatore siciliano, non hanno riportato lesioni ma solo un grande spavento.

Sul posto anche Anas e i veterinari dell’Asp per lo smaltimento delle carcasse. Indagini in atto per individuare le responsabilità legate alla mancata custodia di animali domestici.