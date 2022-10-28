Ingenti i danni al mezzo di un’impresa di Lamezia Terme che sta operando per conto della Cooper Poro di Rombiolo

Indagini in corso a San Calogero per far luce sul raid incendiario che ha preso di mira una trivella di un’impresa impegnata nei lavori di messa in sicurezza della strada danneggiata a causa della frana del febbraio scorso. Ingenti i danni per il mezzo di proprietà dell’impresa “Imper Sonda trivellazioni” di Lamezia Terme che sta eseguendo i lavori per conto della ditta Cooper Poro di Rombiolo alla quale è andata ieri la solidarietà della Cgil e della Fillea. Nessuna pista viene al momento esclusa, anche se viene privilegiata quella riconducibile alla criminalità organizzata.

