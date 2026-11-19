Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nella serata di oggi, giovedì 19 novembre, a Tropea, in contrada Croce, una zona un po’ defilata rispetto al centro storico ma densamente popolata e con numerose strutture ricettive. L’incendio si è sviluppato alle 21,45 circa, lungo una strada del centro abitato. Il veicolo è stato interessato da un rogo particolarmente intenso, con fiamme alte e una colonna di fumo visibile anche a distanza.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.