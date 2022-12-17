L'incendio ha coinvolto anche una serie di contatori del gas per cui è stato necessario l'intervento del personale di Italgas

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina intorno alle 5 circa, a Tropea in via Labirinto per un incendio di due autovetture. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Ricadi che ha iniziato le operazioni di spegnimento delle vetture il cui incendio ha coinvolto una serie di contatori del gas a servizio di una palazzina a 6 piani fuori terra, con conseguente formazione di una dardo di circa 4 metri. A scopo precauzionale la palazzina è stata evacuata. Nel contempo si è reso necessario l’intervento del personale Italgas per l’intercettazione della condotta del gas e successivamente si è proceduto allo spegnimento completo del dardo di fuoco. Le automobili interessate, una Range Rover Evoque e una Opel Agila sono state completamente distrutte, mentre la facciata e gli infissi del fabbricato sono rimasti danneggiati. Sul posto sono intervenute complessivamente tre squadre operative.