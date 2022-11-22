La Procura ipotizza gravi irregolarità nel terzo lotto del palazzo di giustizia di via Lacquari. Ecco tutte le accuse

Guardia di Finanza 26-09-2013

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal gip, nei confronti di una persona (Umberto Memoli, direttore generale della Sici srl) e della società. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vibo, sono state mirate a verificare la correttezza delle procedure di realizzazione dei lavori concernenti il terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia il cui progetto esecutivo ha un importo di 11 milioni di euro. I reati ipotizzati sono truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico commesso mediante la corresponsione non dovuta degli importi riferibili ai lavori non eseguiti o eseguiti in difformità al progetto, inducendo in errore l’amministrazione appaltante e procurandosi un ingiusto profitto consistito nell’incameramento dell’importo complessivo di 3.246.430,74 euro. [Continua in basso]

Secondo gli inquirenti, gli indagati – Umberto Memoli, 58 anni, direttore generale della Sici srl e Pasquale Lagadari, 50 anni, direttore dei lavori – avrebbero attestato falsamente, nelle certificazioni e schede tecniche relative al contratto d’appalto, la fornitura di beni che per natura, qualità e quantità si rivelavano in concreto diversi; eseguito lavori che avevano una maggiore incidenza di manodopera e che richiedevano una bassa fornitura di materiale avente costo maggiore, senza il completamento di aree parziali in modo da renderle fruibili per l’appaltante; contabilizzato lavori non eseguiti per una differenza, incamerata illegittimamente pari a 350.000,00 euro. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha quindi disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, della somma di denaro pari ad euro 3.246.430,74.

