Numeri privati invitano a contattare utenze sospette. Dal municipio esortano a non chiamare e a rivolgersi immediatamente alle Forze dell’ordine
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Il Comune di Mileto lancia un avviso urgente alla cittadinanza dopo la segnalazione di numerosi sms truffaldini relativi alla Tari, recapitati nelle ultime ore a diversi utenti. Nel messaggio si legge: «La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347772 per evitare aggravamenti». Una comunicazione che, come chiarisce l’ente, proviene da un numero privato e non è in alcun modo riconducibile agli uffici comunali. Si tratta, dunque, di una truffa.
Il Comune sottolinea con decisione che «non invia comunicazioni tramite SMS e non richiede mai contatti telefonici urgenti per questioni tributarie attraverso canali non ufficiali».
Alla luce di quanto accaduto, l’amministrazione raccomanda ai cittadini di non chiamare il numero indicato – né qualsiasi altro riportato in messaggi simili – e di non fornire dati personali, codice fiscale o informazioni relative a pagamenti.
Fondamentale anche segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, rivolgendosi ai Carabinieri o alla Polizia Postale, oltre a ignorare e cancellare immediatamente il messaggio ricevuto. Per qualsiasi verifica sulla propria posizione Tari «il Comune invita a fare riferimento esclusivamente all’Ufficio Tributi, utilizzando unicamente i canali ufficiali presenti sul sito istituzionale»