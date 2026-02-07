In sinergia con Comuni, parrocchie, Proloco e centri di aggregazione sociale i militari dell’Arma illustreranno tecniche e tranelli dei malintenzionati offrendo assistenza alle potenziali vittime

Avviato dai carabinieri il nuovo ciclo di seminari informativi per la prevenzione delle truffe agli anziani, attuate attraverso modalità sempre più articolate e insidiose come false vincite, sedicenti appartenenti alle Istituzioni o presunti benefattori. Un fenomeno che continua a rappresentare una criticità di rilievo sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

In tale quadro, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha pianificato un nuovo articolato dispositivo di prevenzione, prevedendo l’avvio di un ciclo strutturato di seminari informativi finalizzati a sensibilizzare la popolazione anziana e a fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. Gli incontri, programmati sull’intero territorio provinciale, avranno luogo nei comuni della provincia di Vibo Valentia, in sinergia con le amministrazioni comunali, le parrocchie, le Proloco e i centri di aggregazione sociale, nell’ottica di una prevenzione capillare e diffusa.

La campagna informativa si ispira al principio del “conoscere per prevenire”, puntando sul dialogo diretto, sulla condivisione di esperienze e sul consolidamento del rapporto di fiducia tra cittadini e Arma dei Carabinieri.

I comandanti delle Stazioni carabinieri, nell’ambito dei rispettivi territori, hanno curato la pubblicizzazione e la promozione degli incontri, favorendo la più ampia partecipazione della popolazione interessata. Nel corso dei seminari viene costantemente ribadita l’importanza di contattare senza esitazione il numero unico di emergenza 112 in presenza di situazioni sospette e di segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa, anche qualora non portato a compimento, al fine di consentire un immediato intervento e prevenire ulteriori episodi: deve essere chiaro che l’Arma dei Carabinieri non richiede mai denaro ai cittadini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituzione volto a rafforzare la sicurezza percepita, prevenire i reati predatori e garantire una costante azione di tutela nei confronti delle persone più fragili, confermando il ruolo dell’Arma quale presidio di legalità e di prossimità sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.