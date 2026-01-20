I comprensori del Lametino e del Vibonese passano al massimo grado di allarme. Oltre ai forti temporali, previsti venti di burrasca, mareggiate e locali grandinate

L’allerta rossa portata dal ciclone Harry in Calabria conquista un’altra fetta di territorio. Nel bollettino della Protezione civile regionale – che prevede un aumento delle precipitazioni in alcune aree del territorio regionale – passa al massimo grado di allarme anche l’area del Tirreno catanzarese (Calabria 3), oggi in allerta arancione. Restano in allerta rossa il Reggino jonico e tirrenico e il Catanzarese jonico. Vengono poste in allerta arancione le zone 5 e 6 (ioniche settentrionali) e in gialla le 1 e 2, cioè le aree tirreniche settentrionali.

Le previsioni sono intese per la giornata di oggi (martedì 20 gennaio) fino a mezzanotte. Domani, mercoledì 21 gennaio, nell’area denominata come Calabria 3 l’allerta tornerà arancione. Questo perché il maltempo, secondo i modelli consultati, dovrebbe attenuarsi nella seconda parte di mercoledì: a metà giornata si valuterà l’eventuale decalage ma per il momento l’allerta resta massima.

Allerta rossa, il quadro per martedì 20 gennaio

Per oggi, sottolinea la Protezione civile, «si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori ionici e meridionali delle regioni, con quantitativi cumulati molto elevati. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Forti mareggiate sulle coste esposte».

Allerta rossa, il quadro per mercoledì 21 gennaio

Per domani il bollettino segnala «persistenza di criticità elevate, con conferma dell’allerta rossa su diverse aree, condizioni di allerta arancione nelle restanti zone più esposte». Saranno in allerta rossa il Reggino tirrenico e jonico e il Catanzarese jonico. Allerta arancione per il Catanzarese tirrenico e lo Jonio settentrionale. Il Tirreno settentrionale resta in allerta gialla.