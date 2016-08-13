Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Ci sarebbero dissidi legati a vecchi rancori all’ origine dell’accoltellamento che ha portato all’omicidio di Werner De Bianchi, di 36 anni avvenuto a Santa Domenica di Ricadi e del quale è ritenuto responsabile Alex Orfei arrestato dalla polizia di Stato nella notte.
Lite tra circensi degenera in omicidio, arrestato Alex Orfei
De Bianchi e Orfei, appartenenti a due circhi diversi entrambi attualmente impegnati in Calabria, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si sarebbero incontrati per un chiarimento che poi sarebbe degenerato fino all’accoltellamento mortale.
De Bianchi, è stato prima trasportato nell’ospedale di Tropea e poi trasferito nel nosocomio di Vibo Valentia dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del coltello. Nella notte il decesso.
Lo stesso Orfei si è poi vantato del gesto sul suo profilo Facebook dove si legge la frase: “E UNO SACCAGNATO… E ORA TOCCA ALL’ALTRO…”, il tutto concluso con una faccina sorridente.
Circense ucciso, prima di morire la vittima fa il nome del suo assassino