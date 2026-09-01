Il calendario segna 1° settembre e, per molti, è il giorno del ritorno al lavoro dopo le ferie. A Vibo Valentia, però, il rientro nella normalità ha avuto subito il sapore delle vecchie abitudini: traffico, code e attese.

Questa mattina gli automobilisti diretti verso il capoluogo dalla costa, percorrendo la Statale 18, si sono infatti trovati davanti a una lunga fila di veicoli in prossimità del 501 Hotel. A rallentare la circolazione sono alcuni lavori eseguiti per conto della società elettrica su una parte della carreggiata.

Nel tratto interessato dal cantiere i mezzi procedono a senso unico alternato, regolato da un semaforo mobile, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità soprattutto nelle ore in cui aumenta il flusso di chi raggiunge Vibo Valentia per lavoro.

Il ritorno dalle ferie passa dalla coda

Un primo settembre decisamente poco “estivo” per molti automobilisti. Un impatto con la quotidianità arrivato senza troppi preamboli: vacanze archiviate e traffico tornato immediatamente protagonista lungo uno degli accessi più utilizzati per raggiungere Vibo dalla fascia costiera.