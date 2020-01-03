Scritte oscene sui muri e tentativi di effrazione in canonica turbano la tranquillità dell’oratorio intitolato alla mistica

Continua ad essere presa di mira la parrocchia Santa Maria degli Angeli di Paravati. Nella notte di Capodanno, ignoti hanno imbrattato e riempito di frasi oscene il muro dell’oratorio intitolato alla Serva di Dio Natuzza Evolo e quello di uno stabile dirimpetto allo stesso. Un’azione vandalica e ignobile che ha destato sconcerto e costernazione tra la popolazione e la cui gravità va oltre il semplice danno materiale arrecato. Il muro, infatti, era stato decorato a inizio anno dai bambini e dai ragazzi del catechismo ed era stato innalzato a simbolo della voglia di decoro urbano e di riscatto dei giovani residenti nella frazione di Mileto e della stessa azione pastorale intrapresa dal momento del suo insediamento dal parroco don Domenico Muscari, insieme al suo vice don Giuseppe Pileci. A rendere ancor più increscioso e inquietante l’episodio, il particolare che non è la prima volta che la parrocchia “Santa Maria degli Angeli” – la stessa di Mamma Natuzza – è fatta oggetto di atti criminosi. Anzi, solo negli ultimi mesi, sono stati diversi i tentativi di effrazione e di furto con scasso in canonica con cui don Muscari e i suoi parrocchiani hanno, purtroppo, dovuto fare i conti. Episodi che hanno minato la tranquillità della popolazione e della stessa proficua attività ecclesiastica del parroco e del suo vice, ad oggi apprezzata da tutti.



