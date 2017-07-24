Il rogo, poi domato dai Vigili del fuoco, ha distrutto oltre 8 ettari di macchia mediterranea lambendo la nota struttura turistica e alcune case

Ancora si alza un fumo acre dall’incendio che questo pomeriggio ha seminato paura e distruzione a Ricadi, in località “Petto Bianco”, non lontano dal promontorio di Capo Vaticano. Soltanto nel tardo pomeriggio i Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme che hanno distrutto 8 ettari di macchia mediterranea, lambendo il complesso alberghiero Sunshine e alcune case, fino ad annerire la facciata di una villetta isolata.

L’allerta è scattata verso le 13.30, quando sono intervenuti 14 vigili del fuoco a bordo di 5 mezzi, coadiuvati da una squadra di Calabria verde formata da 6 operatori. Sul posto anche 2 betoniere piene d’acqua, messe a disposizione dei pompieri da parte di un imprenditore privato e utilizzate principalmente per evitare che le fiamme attaccassero la struttura alberghiera, molto nota per i numerosi ricevimenti che ospita soprattutto d’estate. I turisti presenti nel complesso hanno vissuto qualche momento di panico quando il fuoco ha cominciato a bruciare le sterpaglie in prossimità dell’albergo, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio grazie agli uomini impegnati allo stremo per evitare conseguenze più gravi.

L’intervento è stato coordinato dal caposquadra dei vigili del fuoco Antonio Gaglioti, in qualità di direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), che ha attivamente collaborato con gli altri due capisquadra Antonio Franzè e Filippo Condoleo. Ad un certo punto, quando l’incendio si è fatto più aggressivo, è partita anche la richiesta per l’intervento di un elicottero, che purtroppo però non si è potuto recare sul luogo perché in quel momento impegnato altrove. Intorno alle 18 le fiamme sono state comunque completamente domate dagli uomini schierati a terra.

