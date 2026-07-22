VIDEO | Da ore i vigili del fuoco sono impegnati in contrada Cocari per circoscrivere il rogo. Fumo e fiamme risultano visibili da viale della Pace. Nella zona sorgono numerose villette e abitazioni private

Un vasto incendio è divampato alle porte di Vibo Valentia, nelle campagne di contrada Cocari, a poca distanza dal cantiere del nuovo ospedale. Da diverse ore i vigili del fuoco del Comando provinciale sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel tentativo di circoscrivere il fronte delle fiamme.

Il rogo sta interessando la vegetazione che circonda l’area nella quale sorge lo scheletro edilizio della futura struttura sanitaria. Particolarmente inquietante il colpo d’occhio da viale della Pace, da dove risultano chiaramente visibili le fiamme e una densa colonna di fumo.

Pur trattandosi di una zona in aperta campagna, nelle immediate vicinanze sorgono numerose abitazioni private, in prevalenza villette e case bifamiliari. La presenza degli edifici rende quindi particolarmente delicate le operazioni dei vigili del fuoco, impegnati a impedire che l’incendio possa propagarsi ulteriormente.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle cause del rogo né sull’eventuale presenza di danni.

Da giorni incendi in tutto il Vibonese

L’incendio di contrada Cocari si inserisce in un quadro già fortemente critico. Da giorni il territorio vibonese è alle prese con numerosi incendi di vegetazione e macchia mediterranea, favoriti dalle alte temperature e dalla vegetazione ormai secca. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire ripetutamente in diversi comuni della provincia, affrontando anche vasti fronti che hanno distrutto ettari di bosco, oliveti e coltivazioni e, in alcuni casi, si sono avvicinati pericolosamente alle abitazioni.