Un incendio di vaste proporzioni sta interessando una zona al confine fra il territorio di Vibo Valentia e quello della frazione Vena Superiore, non molto distante dalla Statale 18 e la zona industriale. Il fuoco appiccato ad alcune sterpaglie ha finito per estendersi ad alcuni terreni e dirupi posti nelle immediate vicinanze. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio ed impedire che le fiamme raggiungano abitazioni e capannoni.