“Il Viale Accademie Vibonesi a Vibo Valentia prende il nome in onore delle numerose accademie culturali, artistiche e storiche che hanno caratterizzato la vita intellettuale della città nel corso dei secoli. Attualmente, però, tale viale, che dovrebbe rappresentare un punto nevralgico della città per raggiungere luoghi sacri e di elevata valenza archeologica, versa in uno stato di inaccettabile abbandono e decadenza”. E’ quanto denuncia un cittadino della zona, stanco del degrado in cui, da tempo, versa “la zona divenuta un percorso ad ostacoli, con il manto stradale martoriato da buche profonde, vere e proprie voragini mal segnalate che mettono a serio rischio la sicurezza di chiunque vi transiti. Ma il degrado – continua chi in quella zona ci vive – tocca il suo apice in quello che dovrebbe essere un luogo di raccoglimento e civiltà: il monumento dedicato alla memoria del piccolo Nicholas Green e di Salvatore Riga. È doloroso constatare come l'area del monumento, simbolo di solidarietà e vita, sia stata lasciata a sé stessa, diventando col tempo un ricovero improvvisato per animali randagi, colmo di erbacce e rifiuti. Vedere un luogo dedicato alla memoria trasformato in un’area degradata e priva di decoro è un affronto alla nostra sensibilità e all'immagine stessa della città. Non è più tollerabile che una strada così significativa sia lasciata all'incuria. Chiedo che questa segnalazione – conclude la missiva – spinga le autorità competenti a intervenire non solo per la messa in sicurezza dell'asfalto, ma per restituire dignità ai simboli e alle istituzioni che danno il nome a questo viale”.