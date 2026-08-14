Le campane per il vetro usate come cassonetti. Individuati nuovi trasgressori e avviate le procedure per le sanzioni amministrative. Verifiche intensificate anche in via Froggio, via Morante, Cancello Rosso, via Protettì e nelle frazioni marine

Prosegue a Vibo Valentia la stretta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nuovi responsabili sono stati individuati al Parco urbano grazie alle immagini delle telecamere e agli elementi rinvenuti direttamente all’interno delle buste lasciate nell’area. Per tutti i soggetti identificati sono già state avviate le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

L’attività rientra nel piano di controllo e repressione degli illeciti ambientali portato avanti dall’amministrazione comunale. L’assessorato all’Ambiente fa sapere che gli uffici comunali stanno intensificando le verifiche in collaborazione con Polizia locale e ditta Muraca, con l’obiettivo di risalire agli autori degli abbandoni e contrastare un fenomeno che continua a interessare diverse zone della città.

Controlli estesi nelle aree più sensibili

L’azione non riguarda soltanto il Parco urbano. I controlli stanno infatti proseguendo anche in altri punti ritenuti particolarmente sensibili, tra cui via Froggio, via Morante, il quartiere Cancello Rosso, via Protettì e le frazioni marine, queste ultime maggiormente esposte al fenomeno durante il periodo estivo, quando aumentano presenze e produzione di rifiuti.

Romeo: «La tutela dell’ambiente è una priorità assoluta»

Sulla nuova attività di contrasto interviene il sindaco Enzo Romeo, che ribadisce la linea dell’amministrazione sul fronte del decoro urbano.

«La tutela dell’ambiente e del decoro urbano – dichiara – è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Non possiamo permettere che comportamenti incivili compromettano il lavoro quotidiano di chi si impegna per mantenere pulita e accogliente la nostra città».

Il primo cittadino ringrazia inoltre gli uffici, la Polizia locale e la ditta Muraca per il lavoro portato avanti e assicura che l’azione di contrasto continuerà: «Continueremo a intervenire con fermezza contro ogni forma di abbandono dei rifiuti».

Miceli: «Campane del vetro e mangiaplastica non sono punti di raccolta»

All’appello del sindaco si aggiunge quello dell’assessore all’Ambiente Marco Miceli, che invita i cittadini a collaborare con maggiore senso civico e responsabilità e richiama l’importanza di una corretta raccolta differenziata.

«Una corretta raccolta differenziata è fondamentale per preservare il nostro territorio e garantire un ambiente sano per tutti – sottolinea Miceli – ed è proprio per questo che abbiamo voluto installare le campane del vetro e i mangiaplastica».

L’assessore chiarisce però che la presenza di questi dispositivi non autorizza ad abbandonare nelle vicinanze sacchi o rifiuti di altra natura, come invece avvenuto al Parco urbano, neppure nel caso in cui campane o mangiaplastica risultino pieni.

«Gli abbandoni di rifiuti non solo deturpano le nostre aree urbane e costiere, ma rappresentano un danno collettivo. Invito ciascuno a fare la propria parte», conclude Miceli.