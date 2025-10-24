Vibo, cinghiali a spasso vicino le scuole nel quartiere Feudotto

Il bilancio dell’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri negli ultimi giorni. Identificate 100 persone e controllati 70 veicoli. Sequestri di droga e armi (un coltello), otto persone denunciate
Il Comune difende il proprio operato e sottolinea la necessità di eliminare i due alberi per via del loro cattivo stato di salute. Ma l’associazione non ci sta: «Erano verdeggianti e floridi. L’inclinazione? Adattamento alla direzione del vento»
Nel processo per l’omicidio dell’imprenditrice il collaboratore di giustizia racconta le confidenze apprese in carcere: «La cosca voleva le sue coltivazioni di kiwi e mandarini per prendere i contributi». Ascone e l’invasione delle greggi per danneggiare e dare fastidio. La difesa: «È inattendibile»
VIDEO | Due ventenni di Mileto erano proprio nelle vicinanze della Galleria Apollo dove i banditi hanno rubato gioielli per quasi 90 milioni di euro: «Prima hanno transennato l’area, poi quando abbiamo visto arrivare i poliziotti con i giubbotti antiproiettile è stato il caos»
Due gli imputati, entrambi assolti dal Tribunale di Vibo con formula ampia. Per il depuratore di Comerconi non è possibile stabilire con certezza il decorso del periodo previsto per il deposito dei fanghi, mentre per gli impianti di Joppolo lo smaltimento dei rifiuti spetta al Comune
L’incidente si è verificato durante lavori di posa della rete elettrica in prossimità della sede del 14° Battaglione carabinieri Calabria. Vigili del fuoco sul posto e traffico bloccato in entrambe le direzioni
In un caso si tratta di un 41enne che pedinava e minacciava la compagna non accettando la fine della relazione. L’altro episodio riguarda un marito che durante una lite per futili motivi ha tentato di aggredire la moglie con la quale è sposato da 30 anni
La cerimonia per ricordare il giovane vibonese vittima innocente di mafia. Parole di vicinanza anche da parte dell'Amministrazione comunale. Il vice sindaco Alessandria: «Era un figlio, un fratello, un amico. Aspettiamo la verità»
Il procuratore di Napoli è intervenuto nell’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Roma e ha ribadito la sua contrarietà alla riforma: «C'è l'idea strisciante e non tanto nascosta di controllare il pubblico ministero»
Nella chiesa matrice le esequie di marito e moglie, che lasciano due figli piccoli. Domenica a Sorianello la celebrazione per il 44enne che martedì viaggiava con loro nell’auto che si è scontrata frontalmente con un bus sulla Jonio-Tirreno
Pasquale Colelli si è consegnato ai carabinieri questa mattina. Ha ammesso di conoscere la vittima ma il suo stato poco lucido ha interrotto l’interrogatorio. Al momento non vi è traccia dell'arma usata contro Torcasio
VIDEO | Crescono i timori per la presenza degli animali che in pieno giorno si spingono sin davanti agli istituti scolastici. L’ultimo episodio alla primaria D. Savio: «Servono misure urgenti per garantire la sicurezza dei nostri figli»
La sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo è arrivata nel marzo dello scorso anno. Colpiti i clan Accorinti, Bonavita, Melluso di Briatico, Il Grande di Parghelia ed esponenti della famiglia Mancuso di Limbadi
Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Cambiano gli orari di Frecce, Intercity e Regionali, anche sulla via Tropea