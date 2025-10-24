Social
Vibo, cinghiali a spasso vicino le scuole nel quartiere Feudotto
24 ottobre, 2025
Azione di contrasto

Vibo, tre lavoratori irregolari in un panificio: multa di 14mila euro e sospensione dell’attività

Il bilancio dell’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri negli ultimi giorni. Identificate 100 persone e controllati 70 veicoli. Sequestri di droga e armi (un coltello), otto persone denunciate
Redazione
Vibo, tre lavoratori irregolari in un panificio: multa di 14mila euro e sospensione dell’attività\n
Via gli alberi

Vibo, abbattuti due pini su via Dante Alighieri: «Erano pericolanti». Italia Nostra attacca: «Ennesimo scempio ambientale»

Il Comune difende il proprio operato e sottolinea la necessità di eliminare i due alberi per via del loro cattivo stato di salute. Ma l’associazione non ci sta: «Erano verdeggianti e floridi. L’inclinazione? Adattamento alla direzione del vento»
Redazione
Vibo, abbattuti due pini su via Dante Alighieri: «Erano pericolanti». Italia Nostra\u00A0attacca:\u00A0«Ennesimo scempio ambientale»
L’udienza

‘Ndrangheta, le rivelazioni di Mantella: «La Chindamo era una donna tosta, Mancuso voleva i suoi terreni ma lei non cedeva»

Nel processo per l’omicidio dell’imprenditrice il collaboratore di giustizia racconta le confidenze apprese in carcere: «La cosca voleva le sue coltivazioni di kiwi e mandarini per prendere i contributi». Ascone e l’invasione delle greggi per danneggiare e dare fastidio. La difesa: «È inattendibile»
Alessia Truzzolillo
‘Ndrangheta, le rivelazioni di Mantella: «La Chindamo era una donna tosta, Mancuso voleva i suoi terreni ma lei non cedeva»\n
Il racconto

Rapina al Louvre, la testimonianza di due turisti vibonesi: «Pensavamo a un attentato, si è scatenato il panico»

VIDEO | Due ventenni di Mileto erano proprio nelle vicinanze della Galleria Apollo dove i banditi hanno rubato gioielli per quasi 90 milioni di euro: «Prima hanno transennato l’area, poi quando abbiamo visto arrivare i poliziotti con i giubbotti antiproiettile è stato il caos»
Giuseppe Currà
Rapina al Louvre, la testimonianza di due turisti vibonesi: «Pensavamo a un attentato, si è scatenato il panico»\n

La sentenza

Mare inquinato a Joppolo e Nicotera: nessuna prova di uno sversamento doloso o colposo della Cal Progetti

Due gli imputati, entrambi assolti dal Tribunale di Vibo con formula ampia. Per il depuratore di Comerconi non è possibile stabilire con certezza il decorso del periodo previsto per il deposito dei fanghi, mentre per gli impianti di Joppolo lo smaltimento dei rifiuti spetta al Comune
Giuseppe Baglivo
Mare inquinato a Joppolo e Nicotera: nessuna prova di uno sversamento doloso o colposo della Cal Progetti\n
Rischio esplosione

Vibo Valentia, fuga di gas durante lavori di scavo: chiusa la SS18 ed evacuata la zona industriale

L’incidente si è verificato durante lavori di posa della rete elettrica in prossimità della sede del 14° Battaglione carabinieri Calabria. Vigili del fuoco sul posto e traffico bloccato in entrambe le direzioni
C. I.
Vibo Valentia, fuga di gas durante lavori di scavo: chiusa la SS18 ed evacuata la zona industriale\n
Violenza di genere

Vibo, donne vessate e perseguitate dai propri compagni: la Questura emette due provvedimenti di ammonimento

In un caso si tratta di un 41enne che pedinava e minacciava la compagna non accettando la fine della relazione. L’altro episodio riguarda un marito che durante una lite per futili motivi ha tentato di aggredire la moglie con la quale è sposato da 30 anni
Redazione
Vibo, donne vessate e perseguitate dai propri compagni: la Questura emette due provvedimenti di ammonimento\n
Interventi strategici

Tropea, si accelera sui lavori da 4 milioni di euro per tutelare la rupe e il centro storico: nominato il rup

Il progetto prevede la regimentazione delle acque meteoriche che indeboliscono la roccia sottostante l’abitato, la sostituzione dei sottoservizi e la sistemazione della pavimentazione antica presente
Annarita Castellani
Tropea, si accelera sui lavori da 4 milioni di euro per tutelare la rupe e il centro storico: nominato il rup\n
Barriere architettoniche

Ricadi, ancora disagi nelle scuole per i montascale: l’opposizione interroga il sindaco e “bussa” dal prefetto

I disagi degli alunni di Orsigliadi emersi anche a Santa Domenica (plesso privo del dispositivo) arrivano in Consiglio comunale: «Se non s’interviene si rischia l’inagibilità di due strutture»
Annarita Castellani
Ricadi, ancora disagi nelle scuole per i montascale: l’opposizione interroga il sindaco e “bussa” dal prefetto\n
Memoria dolorosa

Soriano, 13 anni fa veniva ucciso Filippo Ceravolo. Il papà: «Qualcuno ancora ride di questo dolore»

La cerimonia per ricordare il giovane vibonese vittima innocente di mafia. Parole di vicinanza anche da parte dell'Amministrazione comunale. Il vice sindaco Alessandria: «Era un figlio, un fratello, un amico. Aspettiamo la verità»
Vincenzo Primerano
Soriano, 13\u00A0anni fa veniva ucciso Filippo Ceravolo.\u00A0Il papà: «Qualcuno ancora ride di questo dolore»\n
Il lutto

Serra schiacciata dal dolore: in un silenzio irreale a centinaia hanno dato l’addio a Salvatore e Lucia

In un clima di profonda commozione si sono svolti questo pomeriggio i funerali dei due coniugi morti in un incidente sulla Jonio-Tirreno. Domani le esequie a Sorianello della terza vittima
Redazione
Serra schiacciata dal dolore: in un silenzio irreale a centinaia hanno dato l’addio a Salvatore e Lucia\n
Lavori pubblici

Tropea, aggiudicato l’appalto da un milione di euro per la messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata

L’intervento per l’adeguamento antisismico affidato a una ditta di Cosenza rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la tutela dei beni culturali
Annarita Castellani
Tropea, aggiudicato l’appalto da un\u00A0milione\u00A0di euro per la messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata\n
La decisione

‘Ndrangheta, lascia lo stato di detenzione il boss di Gerocarne Gaetano Emanuele

Per il magistrato rimane un soggetto socialmente pericoloso ma tale status può essere contenibile attraverso la libertà vigilata
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta, lascia lo stato di detenzione il boss di Gerocarne Gaetano Emanuele
L’intervento

Gratteri all’Anm: «Lasciati soli quando a Catanzaro abbiamo fatto indagini importanti, ma ora serve compattezza contro la separazione delle carriere»

Il procuratore di Napoli è intervenuto nell’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Roma e ha ribadito la sua contrarietà alla riforma: «C'è l'idea strisciante e non tanto nascosta di controllare il pubblico ministero»
Redazione
Gratteri all’Anm: «Lasciati soli quando a Catanzaro abbiamo fatto indagini importanti, ma ora serve compattezza contro la separazione delle carriere»\n
Degrado che avanza

Tropea, contrada Gornella invasa dalle erbacce. Piserà: «Le periferie meritano rispetto quanto il centro»

L’ex consigliere comunale ha inviato una lettera formale ai commissari che guidano il Comune e all’ufficio tecnico chiedendo un intervento urgente di sfalcio: «Viabilità pericolosa»
Redazione
Tropea, contrada Gornella invasa dalle erbacce. Piserà:\u00A0«Le periferie meritano rispetto quanto il centro»
Dolore immenso

A Serra due giorni di lutto cittadino per i funerali dei 3 giovani morti in un incidente: oggi l’ultimo saluto a Salvatore e Lucia, domani a Domenico

Nella chiesa matrice le esequie di marito e moglie, che lasciano due figli piccoli. Domenica a Sorianello la celebrazione per il 44enne che martedì viaggiava con loro nell’auto che si è scontrata frontalmente con un bus sulla Jonio-Tirreno
Redazione
A Serra due giorni di lutto cittadino per i funerali dei 3\u00A0giovani morti in un incidente: oggi l’ultimo saluto a Salvatore e Lucia, domani a Domenico
Il delitto

Omicidio a Lamezia, la lite sul lungomare prima delle coltellate alla gola: il racconto (confuso) del presunto assassino

Pasquale Colelli si è consegnato ai carabinieri questa mattina. Ha ammesso di conoscere la vittima ma il suo stato poco lucido ha interrotto l’interrogatorio. Al momento non vi è traccia dell'arma usata contro Torcasio
Alessia Truzzolillo
Omicidio a Lamezia, la lite sul lungomare prima delle coltellate alla gola: il racconto (confuso) del presunto assassino\n
Paura in città

A Vibo i cinghiali vanno a... scuola, è allarme tra i genitori degli alunni del quartiere Feudotto: «Un pericolo reale» 

VIDEO | Crescono i timori per la presenza degli animali che in pieno giorno si spingono sin davanti agli istituti scolastici. L’ultimo episodio alla primaria D. Savio: «Servono misure urgenti per garantire la sicurezza dei nostri figli»
Redazione
A Vibo\u00A0i cinghiali vanno a... scuola, è allarme tra i genitori degli alunni del quartiere Feudotto: «Un pericolo reale»\u00A0\n
Paura a Cassano

Agguato nel Cosentino, ferito a colpi di pistola il padre di un boss: è in ospedale sorvegliato da carabinieri

Ritenuto per anni dagli investigatori uno dei principali referenti della ‘ndrangheta dell'area della Sibaritide, avrebbe lasciato il comando della cosca al figlio oggi detenuto al 41 bis
Redazione
Agguato nel Cosentino, ferito a colpi di pistola il padre di un boss:\u00A0è in ospedale sorvegliato da carabinieri
Secondo grado

‘Ndrangheta, a nove anni dal blitz approda in appello il processo nato dall’operazione “Costa Pulita”

La sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo è arrivata nel marzo dello scorso anno. Colpiti i clan Accorinti, Bonavita, Melluso di Briatico, Il Grande di Parghelia ed esponenti della famiglia Mancuso di Limbadi
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta,\u00A0a nove anni dal blitz approda in appello il processo nato dall’operazione “Costa Pulita”\n
Infrastrutture Calabria

Al via i lavori per l’ammodernamento della ferrovia tra Vibo Pizzo e Mileto: modifiche ai treni dal 25 ottobre a fine aprile

Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Cambiano gli orari di Frecce, Intercity e Regionali, anche sulla via Tropea
Redazione
Al via i lavori per l’ammodernamento della ferrovia tra Vibo Pizzo e Mileto: modifiche ai treni dal 25 ottobre a fine aprile
Lavori pubblici

Biblioteca comunale di Vibo, via alla riqualificazione: approvato il progetto da 1,8 milioni di euro

Previsti interventi di efficientamento energetico, sicurezza e accessibilità per l’edificio di via Palach. Il sindaco Romeo: «Un passo importante per una cultura moderna e condivisa»
Redazione
Biblioteca comunale di Vibo, via alla riqualificazione: approvato il progetto da 1,8 milioni di euro\n
Violenza senza freni

Vibo, prende a calci la compagna incinta e la rapina in stazione mentre attende il treno: un arresto

La donna al secondo mese di gravidanza stava cercando di andare a casa dei suoi parenti dopo l’ennesimo litigio con il compagno ma lui l’ha raggiunta e aggredita
Vibo, prende a calci la compagna incinta e la rapina in stazione mentre attende il treno: un arresto\n
Efferato delitto

Omicidio a Lamezia, 52enne ucciso a coltellate: il presunto assassino si è costituito 

L’allarme alle forze dell’ordine è scattato intorno all’una e mezza di notte, ma resta ancora da chiarire la provenienza della chiamata. Il cadavere trasferito a Catanzaro per l’autopsia
A.T.
Omicidio a Lamezia, 52enne ucciso a coltellate: il presunto assassino si è costituito\u00A0\n
