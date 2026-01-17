Le macchinette sono risultate prive dei requisiti richiesti dalla legge facendo scattare una pesante sanzione per il gestore dell’esercizio commerciale

Proseguono nel territorio comunale di Vibo Valentia i controlli della polizia locale finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa delle attività commerciali. Nei giorni scorsi, l’attenzione degli agenti si è concentrata su alcuni bar dotati di sale slot, oggetto di un’attività ispettiva condotta congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante uno di questi controlli è emersa una situazione non conforme alla normativa vigente. Secondo quanto accertato dagli operatori, «il gestore di un bar aveva installato alcune slot machine non regolari poiché in violazione della normativa Tulps». Le macchine risultavano dunque prive dei requisiti richiesti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, configurando un’ipotesi di esercizio abusivo.

A seguito delle irregolarità riscontrate, è scattato l’intervento amministrativo. «Per tale motivo si è provveduto al sequestro amministrativo dei due apparecchi risultati abusivi», si legge ancora nella nota, con la contestuale elevazione di sanzioni. L’importo complessivo delle multe ammonta a 20.000 euro, una cifra rilevante che sottolinea la gravità delle violazioni contestate.

L’operazione viene indicata come parte di un’attività strutturata e continuativa sul territorio. «Ciò rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale e alla diffusione di comportamenti patologici», spiegano dal comando della Polizia Locale, evidenziando come l’azione repressiva si accompagni a un obiettivo di tutela sociale.