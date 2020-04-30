Il sindaco Maria Limardo: «Abbiamo accolto le numerose sollecitazioni provenienti dai nostri concittadini». Ecco gli orari dettagliati

«Abbiamo deciso la riapertura dei nostri cimiteri, in maniera contingentata, avendo accolto le numerose sollecitazioni provenienti dai nostri cittadini. Questa è una delle decisioni prese per avviare la “Fase 2” nella nostra città. Sono già state avviate le operazione di pulizia per renderli quanto più decorosi da lunedì 4 maggio». È quanto dichiara il sindaco di Vibo Maria Limardo in un post su Facebook. [Continua]

Di seguito gli orari dettagliati dell’apertura dei cimiteri della città:



