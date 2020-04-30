Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Abbiamo deciso la riapertura dei nostri cimiteri, in maniera contingentata, avendo accolto le numerose sollecitazioni provenienti dai nostri cittadini. Questa è una delle decisioni prese per avviare la “Fase 2” nella nostra città. Sono già state avviate le operazione di pulizia per renderli quanto più decorosi da lunedì 4 maggio». È quanto dichiara il sindaco di Vibo Maria Limardo in un post su Facebook. [Continua]
Di seguito gli orari dettagliati dell’apertura dei cimiteri della città: