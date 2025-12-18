Il Comune di Vibo Valentia continua a registrare risultati positivi in termini di raccolta differenziata, confermandosi «la realtà più virtuosa tra i comuni capoluogo di provincia della Calabria secondo i dati relativi all'anno 2024 riportati nel rapporto Arpacal recentemente pubblicato».

Questo dato pone Vibo Valentia ben al di sopra della media regionale, che si attesta al 58,05%, e la colloca tra i capoluoghi di provincia più allineati agli obiettivi europei di economia circolare.

L’impegno costante dell’amministrazione, di pari passo con quello della cittadinanza e l’attività fondamentale della ditta Muraca, «ha portato a questo traguardo, grazie anche alla crescente attenzione verso la gestione dei rifiuti e alla sensibilizzazione delle persone sui corretti comportamenti da adottare. La città sta dimostrando che una gestione efficace della raccolta differenziata è possibile e che la collaborazione tra amministrazione e cittadini è la chiave per il successo».

L'assessore all'Ambiente, Marco Miceli, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Siamo molto contenti di vedere come Vibo Valentia stia crescendo sempre di più in questo ambito. Raggiungere una percentuale di raccolta differenziata del 72.12 % nel 2024, con una raccolta che sfiora l’80% per il 2025 secondo i dati in nostro possesso, è una conquista importante che riflette l'impegno di tutti. Tuttavia, è fondamentale continuare su questa strada, rispettando il calendario della raccolta differenziata e differenziando correttamente i rifiuti. Ogni piccolo gesto è importante e insieme possiamo fare la differenza per il nostro territorio e per l'ambiente».