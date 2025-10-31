A una settimana di distanza dall’avvio parziale del servizio, il Comune di Vibo Valentia informa che da lunedì 3 novembre 2025 la refezione scolastica sarà attiva anche nei plessi Edmondo De Amicis, Sacra Famiglia, Pennello, Cementificio. Pertanto, dal 1° all’11 novembre 2025 saranno riaperte le iscrizioni al servizio per l’anno scolastico 2025/2026 anche per queste scuole.

Inoltre, il Comune rende noto che «per motivi di natura tecnica e logistica al momento non è possibile attivare il servizio mensa per le singole classi che ne avevano fatto richiesta per un solo giorno a settimana. Le iscrizioni già effettuate per i plessi che non usufruiranno del servizio saranno annullate.

Per chi avesse già effettuato un versamento sulla piattaforma, l’importo sarà rimborsato nel più breve tempo possibile.

Tutte le informazioni dettagliate sono presenti sul sito internet istituzionale a questo link.