Il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, su segnalazione dei Carabinieri di San Costantino Calabro e previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso 5 provvedimenti di fogli di via e 2 daspo nei confronti di coloro che in data 30 novembre 2025 diedero luogo ad una violenta rissa nel pieno centro di San Costantino Calabro. I soggetti interessati, inoltre, per i fatti medesimi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa da parte dei Carabinieri intervenuti. Per effetto dei provvedimenti di foglio di via viene così interdetto il ritorno nel Comune di San Costantino Calabro per la durata di 3 anni- mentre con i Daspo viene invece imposto il Divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati alla sosta o al transito dei tifosi per la durata di 3 anni.

I disordini dopo la partita a Vibo Marina

Inoltre, a seguito di un incontro di calcio valevole per il campionato under 17, il questore, sempre previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso ulteriori 6 divieti di accesso alle manifestazioni sportive ed una persona, inoltre, è stata deferita all’Autorità giudiziaria per invasione di campo. In particolare, i provvedimenti in questione scaturiscono a seguito di disordini che si sono verificati a conclusione della gara sportiva tenutasi il 7 marzo scorso all’impianto sportivo R. Marzano, sito nella frazione marina. In tal caso gli immediati accertamenti svolti dagli agenti della Digos hanno consentito di ricostruire quanto accaduto, delineando le responsabilità degli autori del disordine. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare ulteriori corresponsabili degli eventi che hanno creato una turbativa per la sicurezza pubblica.